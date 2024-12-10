القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مدمرتين أميركيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2024 - 19:50

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مدمرتين أميركيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد

منذ 37 mins 10 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة