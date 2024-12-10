مولوي: لا نرى تحركات مقلقة من سوريا تجاه لبنان

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية بعد ما جرى في سوريا “إننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني”، واشار الى ان “9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان”.

واكد مولوي ان “التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسورييين الى لبنان”، واوضح “يدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة”، وتابع “لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان”، ولفت الى ان “السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا”.

واشار مولوي الى ان “المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان”، ودعا “المواطنين إلى عدم إطلاق النار وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام