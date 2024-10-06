وزير التربية في لبنان عباس الحلبي: تحديد بدء التعليم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في 4 تشرين الثاني المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 13:26

وزير التربية في لبنان عباس الحلبي: تحديد بدء التعليم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في 4 تشرين الثاني المقبل

منذ 50 mins 6 October، 2024
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