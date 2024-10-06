العدوان على لبنان في يومه الـ 14.. غارات عنيفة على الضاحية والجنوب والبقاع

تواصل “اسرائيل” حربها على لبنان مع شن غارات جوية فجر اليوم الاحد وُصفت بأنها الاعنف منذ بدء العدوان الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل اكثر من اسبوع، واستهدفت الغارات الإسرائيلية، الليلة الماضية، طريق المطار وهي الطريق القديمة التي تربط وسط العاصمة بمطار بيروت الدولي.

وتسبّبت الغارات الإسرائيلية بتضرر فندق وشقق سكنية ومؤسسات تجارية وعيادات طبية ومغسل للسيارات ومستودعات طبية وغذائية. وسدّت أكوام من الركام طريق المطار باتجاه واحد، ووقف شباب متطوعون لتنظيم السير وإعادة توجيه حركة المرور نحو الطرق الآمنة.

ورصد أصوات انفجارات صغيرة كانت لا تزال تُسمع حتى الصباح، وقال مسعفون إنّ هذه الأصوات ناجمة عن حرائق خزانات المازوت وتفاعلها مع المواد الموجودة في المباني.

وقال متطوعون يبحثون عن الناجين إنّ “الطائرات الإسرائيلية تلقى أجسام متفجرة في محيط المباني المستهدفة في الضاحية بهدف عرقلة أعمال فرق الدفاع المدني”، ويعتقد خبراء عسكريون أنّ الطائرات تلقي صواريخ محملة بنوع من القنابل العنقودية التي تواصل انفجاراتها لعدة ساعات بعد انتهاء الغارات.

وتحلّق الطائرات الإسرائيلية المُسيّرة طوال الوقت فوق الضاحية الجنوبية، وتستخدم طائرات مسيّرة مسلحة صواريخ دقيقة لعرقلة عمليات البحث والإنقاذ خصوصًا في منطقة المريجة.

ولمزيد من التفاصيل حول اخر تطورات الاعتداء الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت وطريق المطار مراسلنا حسن خليفة يطلعنا على النحو التالي:





وحول اخر التطورات على مستوى الاعتداءات الاسرائيلية على منطقة البقاع مراسلنا علي يزبك يوضح لنا التالي:









وتواصل إسرائيل حربها على لبنان بموافقة أمريكية وتأييد أوروبي وصمت عالمي، وتقول إنّها بصدد إعادة تكوين الشرق الأوسط.

هذا ونفّذت “إسرائيل”، فجراً سلسلة غارات جوية جديدة استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف قصف إسرائيلي بلدات جبشيت، زفتا وميفدون في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما تعرّضت بلدة الناقورة وجبل اللبونة لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما جدّدت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ليلة طويلة وصفت غاراتها بأنها الأعنف شهدت استهداف عدة مناطق.

وشنّت “إسرائيل”، صباح اليوم، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الليلكي والمريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ نحو 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال ساعات الليل الماضية، استهدف بعضها محطة وقود ومستودعات للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وشملت الغارات الاسرائيلية مناطق المريجة، طريق المطار، الليلكي ، تحويطة الغدير، برج البراجنة وحارة حريك.

إلى ذلك، تحلّق طائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة الهرمل منذ صباح اليوم. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بغارةٍ محيط بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا شمالي البقاع.

هذا وتواصل إسرائيل لليوم الرابع عشر على التوالي، حربها على لبنان، حيث استهدفت غاراتها مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من ألفَي شهيد وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

وبدوره، يواصل حزب الله قصف المستوطنات الإسرائيلية وقواعد عسكرية ومجمعات صناعات عسكرية، ردًا على الحرب الإسرائيلية على لبنان ودفاعًا عن شعبه.

23 شهيدا و 93 جريحا حصيلة غارات العدو يوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات العدو الإسرائيلي يوم الأحد على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد (23) شخصا وإصابة (93) بجروح.

وتوزعت الحصيلة على المناطق، وفق الشكل التالي:

– محافظة النبطية: (9) شهداء و(14) جريحاً

– محافظة الجنوب: (5) شهداء و(38) جريحاً

– محافظة البقاع: (3) شهداء و(9) جرحى

– محافظة جبل لبنان: شهيدان و(30) جريحاً

– محافظة الشمال: (4) شهداء

– محافظة بعلبك الهرمل: جريحان

المصدر: موقع المنار + وكالات