سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في “شارع البنات” شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 11:52

سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في “شارع البنات” شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

منذ 24 mins 6 October، 2024
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