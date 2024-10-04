عدوان يستهدف طريق بيروت دمشق الدولية بين معبري المصنع وجديدة يابوس والوزير حمية : هذا المعبر أساسي على كل المعايير

شنت طائرات حربية معادية، فجر الجمعة، عدواناً على الطريق الدولية التي تربط بيروت بدمشق، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري المصنع اللبناني وجديدة يابوس السوري .

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه”، مؤكدة أن “لم تُسجل إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان رغم الأضرار التي لحقت بالطريق”.

وأشارت معلومات الوكالة أن “الحركة على المعبرين توقفت مؤقتاً جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي المصنع وجديدة يابوس”.

وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قال في تصريح للمنار :”االمعبر الذي استهدف هو معبر رسمي للدولة اللبنانية وفيه تواجد لكل الاجهزة الامنية اللبنانية والإدارية وهو أساسي على كل المعايير ، وهو حاجة ملحة وأساسي “.

المصدر: قناة المنار