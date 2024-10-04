إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 11:40

إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الغربي

منذ 2 ساعة 4 October، 2024
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