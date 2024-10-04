20 شهيداً في مخيم طولكرم بقصف لطائرات الاحتلال على مقهى

استشهد 20 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بحسب مصادر طبية.

وأشارت إلى أن مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثامين 5 شهداء، بالإضافة إلى مصاب واحد، إلى المستشفى.

وقال إعلام العدو، إنه ولأول مرة منذ الانتفاضة الثانية طائرات سلاح الجو قصفت منزل مقاومين في طولكرم.

حماس: مجزرة الاحتلال ضد شعبنا في مخيم طولكرم تصعيد خطير لن يثني من عزيمة شعبنا ومقاومتنا

وقالت حماس “إن قصف الاحتلال الوحشي بالطائرات مساء اليوم الخميس، لأحد المقاهي في مخيم طولكرم وأوقع عشرات الشهداء والمصابين من النساء والأطفال هو تصعيد خطير في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته المتصاعدة”.

وأضافت في بيان “اننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر، لنؤكد أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال”.

وأكدت حماس “أن ثبات شعبنا سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا”.

ودعت حماس “أبناء الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعاً عن أرضنا و مقدساتنا وقضيتنا الوطنية”.

وجددت حماس التاكيد “على ضرورة الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة يوم غد في “جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان”، وإعلان حالة النفير العام وجه الاحتلال، انتصاراً ووفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على خيار الصمود والمقاومة”.

المصدر: وكالات