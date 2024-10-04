المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هبطنا للتو في مطار بيروت الدولي وإيران ثابتة في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 10:08

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هبطنا للتو في مطار بيروت الدولي وإيران ثابتة في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع

منذ 8 mins 4 October، 2024
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