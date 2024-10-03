شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 363 على التوالي

دخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 363 على التوالي، حيث واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 3 شهداء من أسفل ركام منزل عائلة الفرا الذي تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة خان يونس صباح أمس.

وصباح اليوم، استشهد مواطن، في قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفته في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأوضحت مصادر محلية أن عددًا من المواطنين أصيبوا اليوم، في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة نفسها.

وذكرت المصادر أن 3 شهداء وصلت جثامينهم صباح اليوم إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، وأشارت إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو خوصة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب مواطن صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب تبة النويري غربي مخيّم النصيرات. وفي سياق متصل، استشهد شاب وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غربي المخيّم.

وفي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة درويش في المخيم. وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط القطاع.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية “كواد كوبتر” قنابل تجاه مواطنين في محيط مدرسة عين جالوت بمنطقة حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط الكلية الجامعية جنوبي غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها المكثفة شرقي مخيم المغازي، فيما واصلت آلياته المتمركزة في محيط مدينة الأسرى غربي النصيرات إطلاق النار والقذائف المدفعية على منازل المواطنين على مناطق مختلفة من أنحاء المخيم منذ ساعات الليل الأولى.

41788 شهيدًا و96794 مصابًا منذ بدء العدوان

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 99 شهيدًا و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل وكالة “صفا”، يوم الخميس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,788 شهيدًا و96,794 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

المصدر: مواقع