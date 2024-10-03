الهيئة الصحية تزفّ 7 شهداء جرّاء العدوان “الإسرائيلي” على مركزها في الباشورة بالعاصمة بيروت

زّفت المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من قادتها ومسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على مركزها في منطقة زقاق البلاط ليل الأربعاء والشهداء هم:

الشهيد رجا رامز زريق (مسؤول الدفاع المدني في منطقة بيروت)

الشهيد مهدي عدنان حلباوي (معاون مسؤول الدفاع المدني ومدير عمليات منطقة بيروت)

الشهيد وسام محمود سلهب (مسؤول التجهيز في الدفاع المدني في منطقة بيروت)

الشهيد أحمد محمد حايك (مسؤول الآليات والصيانة في الدفاع المدني في منطقة بيروت)

الشهيد مصطفى علي الموسوي (مسؤول الإنقاذ في الدفاع المدني في منطقة بيروت)

الشهيد المسعف المتطوّع ساجد شوقي شري

الشهيد المسعف المتطوّع حسن علي الخنسا

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية أنّها تحتسب شهدائها عند الله وتعاهدهم إكمال طريق الخدمة والإنسانية.

المصدر: موقع العهد