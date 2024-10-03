القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف “تل أبيب” بعدد من طائرات يافا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا “تل أبيب” بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وأكد أن العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأكد أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وفي ما يلي نص البيان

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً في منطقةِ يافا (تل أبيب) في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع يافا.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ وذلك بوصولِ المسيراتِ إلى أهدافِها دونَ أن يتمكنَ العدوُّ من التصدي لها أو إسقاطِها.

تأتي هذه العمليةُ ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا لطوفانِ الأقصى.

تُحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ الأبطالَ المجاهدينَ في جبهاتِ غزةَ والضفةِ وكذلك جبهاتُ لبنانَ والعراقِ، وتؤكدُ استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقفِ العدوانِ على لبنان.

ونحن على بُعدِ أيامٍ من الانطلاقةِ المباركةِ لطوفانِ الأقصى تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ دعوتَها لكافةِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تسجيلِ مواقفِها المؤيدةِ والداعمةِ للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ خلال الأيام المقبلة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 30 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 3 أكتوبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: الاعلام الحربي اليمني