طائرات الاحتلال شنت 17 غارة حتى الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت ‏استهدفت أحياء ‏الحدث‏، الأمريكان، ال‏شياح، ‏سان تيريز، ‏تقاطع الكفاءات، ‏حارة حريك، ‏برج البراجنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 04:40

طائرات الاحتلال شنت 17 غارة حتى الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت ‏استهدفت أحياء ‏الحدث‏، الأمريكان، ال‏شياح، ‏سان تيريز، ‏تقاطع الكفاءات، ‏حارة حريك، ‏برج البراجنة

منذ 49 mins 3 October، 2024
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