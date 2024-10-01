العدوان على لبنان في أسبوعه الثاني… غارات مستمرة جنوباً وبقاعاً وعلى ضاحية بيروت

وفي الأسبوع الثاني من العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان، شنّت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء عدداً من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

الغارات الثمانية استهدفت مبان سكنية في أحياء بئر العبد والليلكي والرويس، وأدّت إلى تسوية عدد من المباني بالأرض وتضرر عدد من المباني المجاورة.

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس.‏

وبالتوازي مع الاعلان الصهيوني عن العدوان البري، تواصل طائرات الاحتلال غاراتها جنوباً وبقاعاً مرتكبة المزيد من المجازر في عدد من المناطق، ولمتابعة آخر التطورات الميدانية

معنا من الجنوب مراسلنا هاشم السيد حسن ومن بعلبك علي يزبك ومن البقاع الغربي ماهر قمر.

وللاطلاع على أوضاع النازحين في بيروت معنا مراسلنا حسن خليفة.

المصدر: موقع المنار