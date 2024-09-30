الخارجية الايرانية: ردنا على أي اعتداء سيكون حاسمًا.. وإذا تطلبت الظروف سنتقدم إلى بيت المقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 16:10

الخارجية الايرانية: ردنا على أي اعتداء سيكون حاسمًا.. وإذا تطلبت الظروف سنتقدم إلى بيت المقدس

منذ 54 mins 30 September، 2024
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ايران - عربي وإقليمي

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أنّ الرد على أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيكون حاسمًا.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين، لفت كنعاني إلى أنّه “إذا قام الأعداء بالاعتداء على الأمن القومي وسيادة الأراضي الإيرانية، فسيكون ردنا حاسمًا وسنقطع أيدي وأرجل المعتدي”.

وقال كنعاني إنّ “الشعب الإيراني لا يزال ابن عملية “إلى بيت المقدس”، فإذا تتطلبت الظروف وحان الوقت، سنتقدم إلى بيت المقدس”.

وشدد على أنّ “القدرات العسكرية وقوة الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية لا تجعلها تترد بالرد على أي معتد كان، والرد على تصرفات الكيان الصهيوني الحمقاء والمغامرة”.

المصدر: يونيوز

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