جيش الاحتلال يزعم التصدي لطائرة مسيرة كانت في طريقها إلى “إيلات” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 21:38

جيش الاحتلال يزعم التصدي لطائرة مسيرة كانت في طريقها إلى “إيلات”

منذ 49 mins 29 September، 2024
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