مراسل المنار: فرق الانقاذ والبحث المتخصصة تعمل في مكان الغارات الصهيونية بعد اطفاء النيران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22

مراسل المنار: فرق الانقاذ والبحث المتخصصة تعمل في مكان الغارات الصهيونية بعد اطفاء النيران

منذ 34 mins 27 September، 2024
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