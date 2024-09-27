حرب الإبادة تدخل يومها الـ 357.. شهداء وجرحى في غارات مكثَّفة على جباليا ودير البلح

يواصل جيش الاحتلال مجازره “الوحشية” وغاراته العنيفة مستهدفًا المزيد من المنازل السكنية الآمنة التي تؤوي العشرات من السكان والنازحين، مشددًا في الوقت نفسه حصار القطاع وتجويعه سكانه بقطع المساعدات وإغلاق المعابر الرئيسية ومنع سفر المرضى للعلاج. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لحوالي 96 ألفًا مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي. وفي أبرز التطورات الميدانية .. وأفادت مصادر محلية بأنه استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وارتقى 4 فلسطينيين، رجل وزوجته وطفلاهما من ذوي الإعاقة، الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وقال جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان عبر منصة تلغرام: “قصف إسرائيلي على منزل لعائلة البطش في بلدة جباليا أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، رجل وزوجته وطفلاهما من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأفاد شهود عيان بأن القصف دمر المنزل وألحق أضرارا بالبيوت والممتلكات المجاورة، إضافة إلى إصابات عديدة بين الجيران، فضلا الشهداء الذين تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض. استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس. وقال مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة؛ أسفر عن شهيد وإصابات. وانتشلت طواقم الدفاع المدني، الليلة الماضية، شهيد وإصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة، وعرف من الشهداء، أدهم طلال المصري. كما أفادت بأن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لارتقاء شهيد ولإصابة عدد آخر.

من جهتها ، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الجمعة، استهداف “قادوح” هندسي يرافق قوة عسكرية إسرائيلية تتواجد شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها الرسمية على “التلغرام”، أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتين مضادتان للدروع من نوع “ياسين 105″، آلية هندسية من نوعة “قادوح”، يرافقه مجموعة من جنود وحدة الهندسة في جيش الاحتلال، تواجدوا في منطقة صوفا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكدت القسام أن وقوع إصابات مباشرة في جنود الاحتلال الذين تواجدوا قرب الآلية الإسرائيلية.

كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة صوفا شرق مدينة خانيونس، مشيرة إلى هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبينها كتائب القسام في التصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة والمستمر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

المصدر: وكالة شهاب