إعلام العدو: 15 صاروخ أطلقوا من لبنان باتجاه طبريا خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 14:10

إعلام العدو: 15 صاروخ أطلقوا من لبنان باتجاه طبريا خلال الساعات الماضية

منذ 56 mins 27 September، 2024
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