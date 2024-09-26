مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت جسراً يربط بين لبنان وسوريا قرب معبر مطربة الحدودي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 14:46
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المقاومة الإسلامية: قصف المجاهدون مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال حيفا بصليات من الصواريخ
المتحدث بإسم جيش العدو: بعد صفارات الإنذار شمال حيفا، تم رصد إطلاق 45 صاروخًا اجتازت الأراضي اللبنانية
إعلام العدو: بعد القصف العنيف على عكا، أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله
المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ "قادر 1" الباليستي صباح الأربعاء
المقاومة الإسلامية: مقر الموساد المستهدف في تل أبيب هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة البايجرز واللاسلكي
المقاومة الاسلامية: وحدات الدفاع الجوي تتصدى لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل
إذاعة جيش العدو: لا توجد منطقة في "إسرائيل" خارج دائرة القتال من جبل الشيخ إلى وادي عربة
إعلام العدو عن مستشفيات الشمال: استقبلنا عشرات الجرحى جراء القصف الصاروخي من لبنان وصفت حالة بعضهم بالخطيرة
مراسل المنار: غارة على منزل في بلدة سحمر بالقرب من مستشفى البقاع الغربي ومنزلًا ثانياً في مشغرة ومنزلًا في ميدون
مراسل المنار: سلسلة غارات نفذها الطيران المعادي فجرًا في طيردبا بدياس معركة البازورية مجدلزون دير قانون والحوش
مراسل المنار: الغارات استهدفت تبنين كفرتبنيت كفرمان السلطانية تولين خربة سلم والنبطية الفوقا
مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي يستهدف سيارة رابيد في بلدة كفرشوبا
وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحًا حصيلة غارات العدو على قرى قضاء صور
وزارة الصحة: 20 شهيدًا غالبيتهم من الجنسية السورية حصيلة الغارة الصهيونية على بلدة يونين في البقاع
إذاعة جيش العدو: تم إطلاق 3 مسيّرات من العراق خلال الليلة الماضية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان
إستشهاد المصور السابق في قناة المنار الزميل كامل كركي في العدوان الغاشم على الجنوب
الإمام السيد علي الخامنئي: النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله
الإمام الخامنئي: لو كان بإمكان الكيان الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
رويترز عن مصدر: إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها "إسرائيل" مسبقًا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته
مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت جسراً يربط بين لبنان وسوريا قرب معبر مطربة الحدودي
منذ 2 ساعة
26 September، 2024
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