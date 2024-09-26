مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت جسراً يربط بين لبنان وسوريا قرب معبر مطربة الحدودي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2024 - 14:46

مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت جسراً يربط بين لبنان وسوريا قرب معبر مطربة الحدودي

منذ 2 ساعة 26 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة