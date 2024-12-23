ميقاتي: سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 09:38
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ميقاتي: سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة
منذ 21 mins
23 December، 2024
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ميقاتي من مرجعيون: سيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام ..وقائد الجيش: سنكمل مهمتنا
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: على كل الإسرائيليين المطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع الأسرى
ميقاتي: الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن امام امتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الامر
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