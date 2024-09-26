عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-9-2024

العناوين

الأخبار:

– فيلم ديبلوماسي فاشل أميركا تغطي توسيع الحرب

– مناورات غزة تتكرر: أميركا تشرع للعدو توسيع العدوان

– ميقاتي يفاوض في نيويورك: الربط مستمر بين غزة ولبنان

– إسرائيل – حزب الله: دروس 2006 تسبق الهجوم براً

– المعادلة الإسرائيلية الجديدة: الإسناد ثمنه أستقرار لبنان

– إسرائيل تتجاوز عقيدة بن غوريون إلى عقيدة نتنياهو: حروب طويلة ولو كانت بلا أفق !

– أستقرار حركة النازحين في اقليم الخروب: “أزمة الفرش” تعيق التنظيم

– النزوح في الضاحية: منها وإليها وداخلها

– إسرائيل تستبق التصعيد اليمني: مساعٍ لتفجير جبهات الداخل

– عربدة إسرائيلية في سماء طرطوس

-جبهة الجولان إلى الواجهة… مجدداً

– إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزيف الواقع وإقناع الرأي العام

-ايها الناشطون اللبنانيون…شاركوا الحقيقة رغم أنف الخوارزميات

الديار:

– مسعى اميركي – فرنسي لوقف النار خلال ساعات وإلا “التصعيد الكبير”

-المقاومة تستهدف مركز الموساد في”تل أبيب ” بصاروخ باليستي

-العدوان “الإسرائيلي” مستمر على لبنان: ارتقاء 51 شهيداً

– “صحة غزة” ترفض تسلم 88 جثة من الجيش الاسرائيلي

– مبادرة أميركية تربط لاول مرة بين لبنان وغزة

– انطباع لودريان إيجابي…وجنبلاط يبلغه: أسير بأي رئيس!

البناء:

– صاروخ قادر 1 إلى مقر الموساد في تل أبيب… ومليونا مستوطن إلى الملاجئ

– نقاش داخل الكيان حول العملية البرية وقائد الشمال يخشى وكر الدبابير والأنفاق

– هل نضج الأميركي و«الإسرائيلي» للتسليم بفشل الحزمة القاتلة وقبول وحدة الساحات؟

– المقاومة العراقية تستهدف “ايلات” بالمسيرات

– جنوح سفينة أميركية في بحر عُمان

– بوتين : روسيا تختفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت لعدوان

اللواء:

– أهداف متضاربة لمفاوضات بري – هوكشتاين..وتطور نوعي في استخدام الصواريخ

– البنتاغون يتدخل لحماية إسرائيل..وماكرون يوفد وزير خارجيته إلى لبنان

– الاحتلال يؤكد استعادة حماس السيطرة على الأرض..ومعارك مع “القسام” في الضفة

– قوات أميركية وبريطانية تنتشر في قبرص

– لودريان غادر خالي الوفاض.. و “الخماسية” تتريس باتجاه الخطوات المقبلة

– تحذيرات دولية من حرب شاملة إذا قررت إسرائيل غزو لبنان

النهار:

– مبادرة أميركية تسابق التهويل بغزو بري

-اتساع إطار الحرب من تل أبيب إلى قتوح كسروان وعشرات الشهداء والجرحى تحت عصف الغارات

– “الاونروا”: الاموال المتوفرة تكفي حتى أخر تشرين

الجمهورية:

– استنفار دولي مع الحل السياسي

– نتنياهو لا يريد سوى الحرب

– إسرائيل تستكمل الإبادة الجوية… بالتلويح بعملية برية

– الوجه الجديد للعدوان الإسرائيلي بكل مفاجآته ؟

– الاقتصاد الاجتماعي للحرب…هل ينجو من الاحتكار والتربح ؟

الاسرار

النهار

– قوبل بارتياح كبير طلب مصرف لبنان من المصارف سداد ثلاث دفعات لمرة واحدة في مطلع تشرين الاول المقبل، لجميع المستفيدين من التعميمين 158 و166. وتساهم هذه الخطوة المهمة في زمن الحرب، في إراحة المستفيدين من اصحاب الحقوق، وتضخ الدولار بكميات كبيرة في السوق، وتعطي الامل بأن رفع الاحتياطي سيصبّ في مصلحة المودعين حالياً، او عند فرض الحل الشامل عاجلاً ام آجلا.

– على الرغم من الانتقاد الكبير الذي يوجه الى جماعة “جنود الرب” في الاشرفية وجوارها، الا ان الجماعة قدمت موقفاً مشرّفاً اخيراً عندما اقدم اعضاؤها على التبرع بالدم للمصابين الذين نقلوا من الضاحية الجنوبية لبيروت الى مستشفيات الاشرفية.

– أرجىء لقاء الشويفات الذي كان مقرراً ان يجمع زعيم “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الديموقراطي اللبناني” طلال ارسلان لاجراء مصالحة محلية وتأكيد بعض المواقف السياسية الثابتة والمتحولة.

– تتردد على ألسنة كثيرين بأن لبنان، والطائفة الشيعية تحديداً، دفعا أثماناً باهظة لمناصرة غزة وأهلها، وقد يكون من الواجب على آخرين التشارك في الأعباء.

– تعجب مصدر وزاري من الكلام عن نزوح لبناني الى سوريا حيث الأمن ضعيف والنقص كبير في المواد الاولية والكهرباء والمشتقات النفطية.

– سارع لبنانيون ممن يقيمون في الخارج الى قطع اجازاتهم وحجز بطاقات سفر للمغادرة بأسعار مرتفعة بعدما خسروا حجوزاتهم لدى شركات توقفت عن السفر الى مطار بيروت.

الجمهورية

– لاحق العدوان الإسرائيلي مواطنين تركوا منازلهم في الجنوب إلى مناطق بعيدة وقتلهم بغارات وحشية.

– تجري دولة عظمى على مستويات عدة، أمنية وديبلوماسية وعسكرية، اتصالات تشاورية مع دولة معتدية منذ نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن تتمكن من ردعها.

– على وقع القصف، أرجأ حزب تغييري معارض جميع نشاطاته الحزبية والشبابية الترفيهية، ودعا جميع المحازبين لينضمّوا إلى فرق المساعدات عند الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني.

اللواء

همس

– حسب معطيات متوافرة للمصادر، فإن الضربة الصاروخية الأخيرة لتل أبيب، تستند إلى معلومات مرتبطة بخرق استخباراتي بأكثر من اتجاه!

غمز

– يعتبر مصدر مصرفي أن دعوة مصرف لبنان للمصارف لتسديد مبلغ يساوي 3 أضعاف ما يتم تسديده شهرياً نظراً للأوضاع الراهنة، يؤسس لإعادة النظر بطرق جديدة لتسديد الودائع..

لغز

– كشف دبلوماسي لبناني أن الجديد في مساعي هوكشتاين، ربط المساعي من أجل اتفاق بوحدة المسار مع غزة..

البناء

كواليس

– كشف مصدر دبلوماسي مضمون المبادرة التي يجري العمل عليها بعدما ثبت فشل الحزمة القاتلة التي أعدّها الأميركي ونفذ بعضها كيان الاحتلال في إسقاط حزب الله بالضربة القاضية وصار استمرار حرب الاستنزاف في غير صالح الاحتلال، خصوصاً إذا اتخذت الحرب شكل المواجهة البرية. والنقطة المحورية في المبادرة هو قبول شرط حزب الله بربط وقف النار بين لبنان وغزة. ويقول المصدر إن النقاش يدور حول صيغة قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي برضا الأطراف يدعو لوقف النار على جبهات القتال في غزة ولبنان، وفقاً لأحكام القرارين 1701 بالنسبة للبنان و2735 بالنسبة لغزة على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ببلورة تفاصيل تنفيذية للقرارين خلال مهلة أقصاها أربعة أسابيع.

خفايا

– نقلت قناة آي 24 الإسرائيلية حوار قائد الجبهة الشمالية أوري غوردون مع قيادة لواء المدرعات السابع والذي ورد فيه الحديث عن الاستعداد للحرب البرية، حيث كان لافتاً كلامه بصيغة الحذر من مخاطر هذه الحرب، مشيراً إلى نصائح جهة أجنبية صديقة يفترض أنها أميركا من مخاطر شبكة أنفاق حزب الله وحديثه عن وكر نحل، موضحاً أن العمل المقترح يجب أن يكون على قرى خط التماس لمعرفة ما ينتظر وحدات الجيش قبل التورّط أكثر.

المصدر: صحف