شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلًا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 05:22

شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلًا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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