لبنان | العدو يواصل غاراته ضد المدنيين وسط فشل في تحقيق أي من أهداف العدوان

يواصل العدو الاسرائيلي اليوم الأربعاء سياسة التدمير والقتل وارتكاب المجازر بحق اللبنانيين سيما في القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى قرى ومناطق واسعة في البقاع، وهي السياسة نفسها التي ينتهجها منذ عام تقريباً بحق أهل قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت يسجّل فيه هذا العدو فشلاً لجهة تحقيق أي مكاسب عسكرية فيما يتعلق بالأهداف التي انطلق منها لشنّ عدوانه الوحشي على لبنان، حيث أن المقاومة وسط كل ما تعرضت له من ضربات لا تزال تملك زمام الميدان والقدرة على التصعيد: استهداف قاعدة الموساد في ضواحي تل أبيب اليوم بصاروخ بالستي “قادر1”.

وفي التفاصيل، فقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن 3 شهداء سقطوا وأصيب 13 بجروح في عين قانا، كما أدّى استهداف منزل في بلدة جون (قضاء الشوف) إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 7 بجروح، وفي المعيصرة-كسروان، أدّت غارة معادية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 9 بجروح.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية “باستشهاد 3 أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي على بنت جبيل جنوبي لبنان”، إضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة “استشهاد شخصين وإصابة 27 آخرين في غارة للعدو على بلدة تبنين جنوبي لبنان”، و “4 شهداء و 38 جريحاً في غارات استهدفت منطقة بعلبك الهرمل”.

من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن “التفجيرات المدمرة في لبنان تحصد أرواح الأبرياء وتجبر الآلاف على الفرار”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن قبول الخسائر التي لحقت بالمدنيين”.

وفيما يلي مزيدٌ من المعطيات أدلى بها مراسلو المنار في الجنوب والبقاع:

من الجنوب مراسل قناة المنار علي شعيب

ومن البقاع المراسل علي يزبك

من صور المراسل سامر الحاج علي

ومن النبطية مراسلنا علي شبيب

أما من البقاع الغربي، فقد أفادنا مراسل المنار ماهر قمر بآخر المستجدات

المصدر: قناة المنار