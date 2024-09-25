سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرون التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 12:36

سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرون التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص

منذ 38 mins 25 September، 2024
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