موقع “حدشوت بزمان” العبري: أطلق حزب الله صاروخًا جديدًا على معسكر شمشون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 17:18
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المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مطار مجيدو العسكري غرب العفولة ثلاث مرّات بصليات من صواريخ فادي 1 و2
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة عاموس (قاعدة النقل والدعم اللوجستي للشمال) بصلية من صواريخ فادي 1
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ فادي 2
مركز هعيمق الطبي في الكيان الصهيوني: استقبلنا 5 اصابات جراء القصف الصاروخي من لبنان صباح اليوم
مستشفى بوريا في طبريا المحتلة: استقبلنا 14جريحا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء القصف الصاروخي من لبنان
إعلام العدو: إصابة مبنى في مدينة طمرة شمالي البلاد جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان
إذاعة جيش العدو: نقل اصابتين بعد سقوط عدد من الصواريخ في الجليل الأسفل
صحيفة يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق 20 صاروخا على عيميك يزرعلي والجليل الأدنى ومنطقة الكريوت على بعد 2 كلم من حيفا
إعلام العدو: تعرض كريات شمونة لقصف بأكثر من 50 صاروخا من لبنان وتضرر عدد من المباني واشتعال النيران في مواقع مختلفة
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
الناطق باسم جيش الاحتلال سابقاً ران كوخاف: القول بالقضاء على 50% من قدرات حزب الله غير صحيح
مراسلو المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات القليلة والبازورية ودبعال وعربصاليم وبيت ياحون ومركبا وطورا جنوب لبنان
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
رئيس الوزراء العراقي: يقف العراق حكومة وشعبا وقفة الحق والعدالة والمبادئ إلى جانب لبنان
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
المقاومة الإسلامية تعلن تنفيذ 6 عمليات نوعية بصواريخ فادي 1 و2 في العمق المحتل خلال أقل من ساعة فجر اليوم الثلاثاء
المقاومة الإسلامية قصفت معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصواريخ فادي2 دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية قصفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية بقاعدة نيمرا بعشرات صواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: قصفنا المخازن اللوجستية للفرقة 146 في قاعد نفتالي بصلية صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصليات من الصواريخ دفاعاً عن لبنان وشعبه
إعلام العدو: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مستوطنة "يوكنعام عيليت" وشارع "رامبام" في مدينة حيفا وتسجيل اصابات
إعلام العدو: تجدد إطلاق الصواريخ من لبنان وسقوط صاروخ على الطريق 70 شرق حيفا
مستشفى رامبام في حيفا: استقبلنا 7 جرحى بعد سقوط صواريخ على الشمال
قائد الدفاع الجوي الصهيوني السابق: لا يمكن لأحد تحديد حجم مخازن السلاح لدى حزب الله وقدراته على إطلاق النيران لانهائية
قائد المنطقة الشمالية السابق: لم نحقق أي هدف ولم نستعِد الأسرى ولم نقضِ على حماس
رئيس مستوطنة "المطلة": أكثر من 300 منزل في المستوطنة تضرر منذ بداية الحرب
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
مراسلو المنار: غارات للطيران الحربي الصهيوني استهدفت بلدات مشغرة ومقنة والنبي شيت وشمسطار وحارة الفيكاني في البقاع
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة و1835 جريحا
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف فريق الدفاع المدني-الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة النبطية الفوقا
الخارجية الروسية: ندين الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة على لبنان وندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان على لبنان واستمرار التصعيد بسبب تفلت "إسرائيل" من المحاسبة
موقع “حدشوت بزمان” العبري: أطلق حزب الله صاروخًا جديدًا على معسكر شمشون
منذ 35 mins
24 September، 2024
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معسكر شمشون
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