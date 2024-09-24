مراسل المنار: إنطلاق صلية صاروخية جديدة من جنوب لبنان  ‫بإتجاه عمق الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2024 - 06:30

مراسل المنار: إنطلاق صلية صاروخية جديدة من جنوب لبنان  ‫بإتجاه عمق الكيان

منذ 3 ساعة 24 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة