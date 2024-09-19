سرايا القدس-كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال في بلدة قباطية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 14:14

سرايا القدس-كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال في بلدة قباطية بالضفة المحتلة

منذ 43 mins 19 September، 2024
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