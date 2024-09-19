الشهيد المجاهد سليم عباس شحادي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 11:08

الشهيد المجاهد سليم عباس شحادي

منذ 1 ساعة 19 September، 2024
سليم عباس شحادي
شهداء على طريق القدس

سليم عباس شحادي 1

المصدر: موقع المنار

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