اعلام العدو: رصد سقوط صواريخ في منطقة المطلة عقب دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 09:14

اعلام العدو: رصد سقوط صواريخ في منطقة المطلة عقب دوي صفارات الإنذار

منذ 1 ساعة 16 September، 2024
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