غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2024 - 05:22

غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت شمال مدينة غزة

منذ 36 mins 15 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة