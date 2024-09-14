تقرير مصور | 50 % من شركات التكنولوجيا والناشئة تتجه لنقل استثماراتها من كيان الاحتلال

كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” أنّ 50 بالمئة من الشركات الناشئة تفكر في نقل استثماراتها خارج كيان الاحتلال الاسرائيلي، مما يجبر العديد منها على نقل عملياتها الى خارج الكيان.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري ، فإنّ الشركات فقدت الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لمسح نُشر بواسطة Start-Up Nation Central، الذي يتتبع شركات التكنولوجيا في كيان الاحتلال.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في شهر آب بين عيّنة تمثيلية مُكوّنة من مئتين وثلاثين شركة وتسعة واربعين مستثمرًا، أن قطاع التكنولوجيا في كيان الاحتلال ، وهو محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، حيث أبلغت تسعة واربعون في المئة من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن إلغاء بعض الاستثمارات.

وزيادة اعتماد الاقتصاد الصهيوني على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي يرجع اولا الى عدم اليقين بشأن التمويل وثانيا الى نقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب، عاملان يشكلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة في كيان الاحتلال وبقائها منذ بداية طوفان الاقصى.

المصدر: المنار