بالفيديو | ايران تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً بواسطة صاروخ “قائم 100”

اطلقت الجمهورية الاسلامية الايرانية، صباح اليوم السبت القمر الصناعي البحثي “جمران 1” بواسطة حاملة الأقمار الصناعية قائم 100″، ووضعته بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كم.

تم تصميم وبناء القمر الصناعي البحثي “جمران 1” من قبل المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan) بالتعاون ومشاركة معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات القائمة على المعرفة الخاصة.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

يعتبر تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للتنقل والتحكم في الوضع هو من بين المهام الفرعية للقمر الصناعي “جمران 1”.

تمكن القمر الصناعي “القائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي “جمران 1” في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.

إيران تدشن ثالث اكبر مرصد في جنوب كرمان

وفي إطار الانجازات العلمية الإيرانية، اعلن المدير التنفيذي لشركة “بيشتازان جانباز” (طلائع اصحاب الهمم) عن تدشين ثالث اكبر مرصد في ايران في منطقة ساردوئية التابعة لمدينة جيرفت جنوب محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقال “السيد أحمد فاطمي” في تصريح للصحافيين، على هامش افتتاح هذا المرصد إنه “لا يوجد سوى مرصد واحد أعلى من هذا المرصد في البلاد، وهو مرصد بحثي”.

واضاف “يقع هذا المرصد على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر، ويتمتع بامكانية الرصد ليلاً ونهارًا. وهذا يعني أنه يحتوي على تلسكوب خاص يقوم برصد التفاعلات التي تحدث داخل الشمس خلال النهار، كما يمكننا مراقبة جميع الكواكب الأخرى التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة”.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة “بيشتازان جانباز” أنه “تم في المرحلة الاولى إنفاق 570 مليار ريال على المرصد الذي يعمل فيه 42 شخصًا”.

وقال فاطمي “نحن مستعدون للعمل في أي مكان في البلاد في مشاريع السياحة العلمية وغيرها من المشاريع”، واوضح بان الشركة تعتمد على نفسها ذاتيا من الناحية المالية ولم تطلب المساعدة من أي مؤسسة اهلية او حكومية، لافتا الى ان العاملين فيها هم من معاقي الحرب.

ويذكر انه تم إنشاء هذا المرصد في بلدة “درب بهشت” في ناحية ساردوئية بقضاء جيرفت الواقع على بعد 238 كيلومترا جنوب مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

المصدر: وكالة مهر