‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفت ‏مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 20:30

‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفت ‏مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة

منذ 46 mins 13 September، 2024
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