صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: قائد الوحدة 8200 أبلغ رئيس الأركان الاسرائيلي عن استقالته من منصبه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 17:12

صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: قائد الوحدة 8200 أبلغ رئيس الأركان الاسرائيلي عن استقالته من منصبه

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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قائد الوحدة 8200

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