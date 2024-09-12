سرايا القدس: استهدفنا ظهر اليوم دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4 باز” بقذيفتين من نوع (RPG-85) في منطقة التوغل دوار العودة وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 18:42

سرايا القدس: استهدفنا ظهر اليوم دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4 باز” بقذيفتين من نوع (RPG-85) في منطقة التوغل دوار العودة وسط مدينة رفح

منذ 32 mins 12 September، 2024
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