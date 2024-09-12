المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على العدوانية الصهيونية التي تستهدف السيادة اللبنانية.
وفي السياق استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.
1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس 12-09-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 12-9-2024
08 ربيع الأول 1446 هـ
المصدر: الاعلام الحربي