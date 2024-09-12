عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– الضفّة: نُذر انفجار كبير

– ‫”مخاوف” بشأن السيادة و”عدم وضوح نطاق العمل”: موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية

– ‫حزب الله: الجنوب دخل في حرب استنزاف طويلة الأمد

– ‫الدراسة الجامعية: تخبّط قبل البطالة أو الهجرة… وتخصّصات للميسورين فقط!

– عامٌ من عمر الأمّة في غزّة: حربُ إبادة صهيونيّة… ومقاومة نموذجيّة منتصرة

– تحضير لحصر الجرم بالاختلاس ثمّ إسقاطه لعدم ثبوته؟ بدء التسويف في استجواب سلامة

– مجلس الوزراء ينعقد بالسرّ: سنعطي المتقاعدين “فتاتًا” إضافيًا

– نائب عكار يتلو فعل الندامة: غداء فلقاء فـ”أمة عربية واحدة”!

البناء:

– حملة استهداف واسعة للمقاومة نحو الجليل ردًا على الغارات وتسريبات الحرب

– الأردن يحمل الشقيق التوأم لحماس إلى البرلمان بربع المقاعد ونصف مليون صوت

– هاريس تربح جولة المناظرة على ترامب و”سي إن إن” تمنحها 63% مقابل 37%

اللواء:

– دولتان مستقلتان أم دولة واحدة؟!

– “خطوط تماس” بين ميقاتي و”حراك العسكريين”: حرائق ومسيِّلات للدموع!

– دولة بلا رأس ورأس بلا دولة؟

– بزشكيان لـ”تطبيق” الاتفاقات الأمنية بين بغداد وطهران

– ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات ويتنافسان على “حب إسرائيل”

– نتنياهو لحدود آمنة مع الأردن.. وتدابير في “إسرائيل” لمنع أوامر الجنائية باعتقاله

الديار:

– لا حرب شاملة والتهديدات لرفع معنويات الداخل “الإسرائيلي” وتماسكه

– “ضربة معلّم” من بري قبيل حراك “الخماسيّة” المرتقب

– نتنياهو والجيش “الإسرائيلي” مجرمان

الجمهورية:

– “الخماسية” تلاقي بري… لكن أيّ توافق تريد؟

– الحرب الكبرى لن تقع

– هذه بدائل نتنياهو تجنّبًا لـ”الحرب الشاملة”

النهار:

– التصعيد “الإسرائيلي” على لبنان إلى سقوف غير مسبوقة

– “انفجرت” بين المتقاعدين والحكومة

الشرق:

– مجلس وزراء مهرّب قابله العسكر بتحرّكات وحرق دواليب

– بن رودس: أوباما أسّس “داعش” وترك لها 20 مليار دولار في الموصل!!

الاسرار

البناء:

خفايا

– تجمع استطلاعات الرأي التي جرت في الولايات الأميركية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المسماة الولايات المتأرجحة ومثلها استطلاعات الرأي المسماة الوطنية التي تشمل عموم الأميركيين ومثلها تلك الموزعة على أساس الأعراق والطبقات والأعمار والجنس والدين أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس كسبت جولة المناظرة الرئاسيّة كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

كواليس

– يقول مراقبون للمشهد الانتخابيّ في الأردن أنّ فوز جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم عقائديًا وسياسيًا لحركة حماس بالمركز الأول وحصادها قرابة ربع مقاعد البرلمان المنتخب كان خطوة متوقعة في المناخ السائد في الأردن، لكن يبقى أنّ إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ كبير اتّخذه النظام وهو يعرف النتيجة لتوجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج.

اللواء:

همس

– لم يحسم تمامًا ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقررًا أم يتأخر إلى ما بعد الثلاثاء.

غمز:

– بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة.

لغز

– قالت مصادر إدارية إنّ إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.

الجمهورية:

– نفى ديبلوماسي غربي علمه بأي موعد لزيارة يقوم بها موفد من بلاده إلى لبنان.

– يشعر زعيم بارز بقلق إستراتيجي بسبب اللامبالاة السياسية وتآكل المؤسسات وتداعي المواقع وعدم تحمّل المسؤولية لوقف الانهيار.

– قال ديبلوماسي عريق إنّه بمجرد وقف إطلاق النار في غزّة والجنوب ستفتح أبواب واسعة لتسويات سياسية ومشاريع اقتصادية.

النهار:

– يتداول المعنيون أن ثلاثة مستشارين لوزير المال يوسف الخليل يتحكمون بمفاصل الوزارة وقراراتها ومعاملاتها بعدما أصبحوا أصحاب الشأن والقرار والمستشارون يسيطرون على الوزارة ويتخطون الموظفين العاملين ويقفزون فوق مهمات صلاحياتهم وتربط احدهم علاقة مع موظف كبير في السرايا الحكومية وبعد أن طفح الكيل وصلت سلسلة من الشكاوى ضدّهم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب عدم التعاون معهم وكفّ “ايديهم الطويلة” عن أي معاملة لكن ناشطين من “مراكز القوى” في حلقة بري عملوا للإبقاء عليهم في مواقعهم.

– لا يخفي كثيرون حالة الفلتان في مرفأي بيروت وطرابلس، حيث يجري الحديث عن تهريب بضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، علمًا أنّ أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمات المطلوبة منها. ولا تخضع أعداد كبيرة من المستوعبات للكشف وكانت دولة خليجية سبق أن أعلنت استعدادها لتأمين أجهزة كشف حديثة وتقديمها للبنان “لكن الخلافات بين من يشغلها وقعت بين مسؤولين عسكريين ومدنيين أدّت إلى استبعاد هذه المعدات التي تعزز عنصر الرقابة والكشف في المرافئ”.

– يعمل ضباط متقاعدون على الظهور الإعلامي بكثرة وفي الشارع ظنًا منهم انّهم بهذه الطريقة “يحطون” على لوائح الانتخابات المقبلة.

– تلقّت موظفة كبيرة ملاحظات شديدة اللهجة من مرجع تبيّن له في ما بعد انها قامت بما كان طلبه منها سابقًا.

المصدر: صحف