شهيد في طوباس والإحتلال يشدد حصاره على مخيم طولكرم في الضفة الغربية

استشهد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، خال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب سفيان جواد عبد الجواد (٤٢ عاما) من مخيم الفارعة استشهد نتيجة إصابته برصاصة قناص في الصدر. ونقل عبد الجواد إلى المستشفى التركي في طوباس مصابا بجروح خطرة، حيث أعلن عن استشهاده هناك.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، منتصف الليل، وعاثت الجرافات الإسرائيلية خراباً في منطقة التوغل وقطع خطوط المياه. كما دهمت قوات الاحتلال بعض المنازل بشكل عشوائي وتخللها اشتباكات عنيفة في محاور عدة داخل مخيم الفارعة.

وتمكن المقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في المخيم. واستهدف مقاومون جرافة عسكرية وآلية من نوع “بوز نمر” بعبوات شديدة الانفجار.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة العشرين وأطلقوا النار تجاهه، بينما اعتقلت شابين من حارة التنك هما مروان واسامة النبريصي.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة في محور السوق وحارة بيروت وحارة السرحان. كذلك استهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة طمون جنوبي طوباس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول لعدد من الإصابات في بلدة طمون.

وفي يوم 28 آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا عسكريا على الضفة ومخيماتها، خاصة محافظات طولكرم وجنين وطوباس، ما أسفر عن استشهاد 48 فلسطينيا، بينهم 21 من جنين، 9 من طولكرم، 14 من طوباس، 3 من الخليل، وشهيد من نابلس.

الاحتلال يدمر البنية التحتية في مخيم نور شمس ويشدد من حصاره على مخيم طولكرم

ودمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، البنية التحتية لمدخل مخيم نور شمس، تزامنا مع العدوان المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثالث على التوالي.

واقتحمت جرافتان للاحتلال من النوع الثقيل، برفقة عدد من الآليات العسكرية، ساحة مدخل المخيم وحارة المنشية وشرعت بتجريف البنية التحتية، وطالت طول شارع نابلس المحاذي له. وطال التدمير أيضاً شبكات الاتصال والانترنت، مما تسبب في انقطاع الانترنت عن كامل المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال مسجد الصحابة في إسكان المهندسين قرب مخيم نور شمس، واعتقلت عددا من المواطنين كانوا متواجدين في داخله.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إن الاحتلال اعتقل عددا من المواطنين عرف منهم: محمد شفيق أحمد جاد، ويوسف غالب محمود عارف، ووليد أبو سرية، وأحمد ومحمد مروان الشمسي.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها وحصارها لمخيم طولكرم، وتنشر آلياتها العسكرية على مداخله الجنوبية الشرقية والشمالية، وسط تفجير عدد من المنازل هناك، وآخرها منزلا في حارة قاقون صباح اليوم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن الاحتلال يواصل اعتداءاته على المخيم وسكانه، ومداهمة المنازل وإجبار أصحابها على مغاردتها وتفجير عدد منها وحرقها.

وأضاف أن الاحتلال فجر خلال اليوميين الماضيين، 10 منازل، عدا عن ما ألحقه من دمار كبير وشامل في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وترك المخيم بحالة كارثية ووضع إنساني صعب للغاية نتيجة انقطاع المياه، وسط مناشدات من المواطنين بإيصال مياه الشرب للمنازل المحاصرة، مشيرا إلى أن الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم، مما يفاقم من الوضع الانساني والنفسي هناك.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الدخول للمخيم ونقل حالات مرضية ووفاة للمستشفى، رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واضافت أن جنود الاحتلال يواصلون اقتحام المنازل، والتنكيل بسكانها واعتقال عدد منهم، وإجبار عددا آخرا لمغادرتها والخروج من المخيم، إضافة إلى استخدام كبار سن كدروع بشرية، معرضين حياتهم للخطر.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وتعيق عمل الطواقم الطبية، وتقوم باستجواب المرضى الداخلين للمستشفى والخارجين منه. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي سمير اللبدي بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وأمس، استشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم. وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مركبة في عزبة مسعود في ضاحية اكتابا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، كما أدت الغارة إلى اشتعال النيران في أحد المنازل القريبة.

الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة بينهم مريض كان يعالج بالمستشفى

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت (40) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات تركزت الاعتقال في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

بالفيديو | مسؤول إسرائيلي يقتحم غرفة منفذ عملية رام الله بالمشفى ويتوعد بقتله

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت غرفة منفذ عملية الدهس برام الله التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، والذي يرقد بمشفى “شعاري تسيديك” بالقدس، وتوعده بالقتل.

وقال المسؤول الإسرائيلي للمصاب الفلسطيني، هايل عيسى ضيف الله (58 عاما)، منفذ عملية الدهس برام الله: “سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل، سنمرر قانونا يقتلك”.

وقُتل جندي إسرائيلي صباح الأربعاء، في عملية دهس قرب مستوطنة “جفعات آساف” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم إطلاق النار على المنفذ.

المصدر: مواقع