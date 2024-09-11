الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة داخلًا وجبلًا وارتفاعها ساحلًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وارتفاعها على الساحل، بينما تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، بينما تنخفض على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة شمالًا.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، بينما تنخفض على الساحل، تبقى الرياح ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلًا في المناطق الجنوبية.

–الحرارة على الساحل من 26 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 24 درجة، في الداخل من 17 إلى 34 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام