شهداء ومصابون ومفقودون في قصف جوي إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 02:12

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف جوي إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 57 mins 10 September، 2024
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