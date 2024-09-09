مدير المشفى الوطني في مصياف: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف إلى 14 شهيداً و 43 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 08:44

مدير المشفى الوطني في مصياف: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف إلى 14 شهيداً و 43 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة

منذ 6 mins 9 September، 2024
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