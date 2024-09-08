أبو عبيدة: مسدس البطل الأردني أكثر فاعلية من جيوش جرارة وتعبير عن ضمير أمتنا

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء يوم الأحد، العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي أحد أبطال “طوفان الأقصى”.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على تيليغرام، إن “مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة”.

وأكد أبو عبيدة أن “العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الإسرائيلي من أبطال أمتنا”. وأضاف: “أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية”.

وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، صباح الأحد، بعملية إطلاق نار فدائية استشهد منفذها قرب معبر الكرامة الواصل ما بين الأردن وفلسطين. وأقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة ثلاثة إسرائيليين بجراح حرجة وخطيرة في عملية إطلاق النار قرب معبر “اللنبي”.

ولاحقًا أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار في معبر اللمبي على الحدود مع الأردن (الكرامة في الجانب الفلسطيني).

المصدر: مواقع