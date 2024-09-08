وسائل إعلام اسرائيلية: الإعلان عن مقتل 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق النار عند “معبر اللنبي” في الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 12:36

وسائل إعلام اسرائيلية: الإعلان عن مقتل 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق النار عند “معبر اللنبي” في الأغوار

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
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