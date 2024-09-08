اعلام العدو: اندلاع حريق في مبنى بكريات شمونة بعد استهدافه بصواريخ موجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 03:44

اعلام العدو: اندلاع حريق في مبنى بكريات شمونة بعد استهدافه بصواريخ موجهة

منذ 35 mins 8 September، 2024
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