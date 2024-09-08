اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في اصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 02:08

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في اصبع الجليل

منذ 1 ساعة 8 September، 2024
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