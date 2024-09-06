تقرير مصور | يواجه المستوطنون في الشمال عقدةَ العودة في ظلِّ غزارةٍ صاروخيةٍ متواصلةٍ من جبهةِ الاسناد في لبنان

لهابا بالصواريخ، مر آب على الشمال الفلسطيني المحتل.

والالف والثلاثمئة وسبعة صواريخ التي اطلقها حزب الل في آب المنصرم، حرقت معها الى جانب اهداف عسكرية حيوية صهيونية ، آمال الاف المستوطنين بالعودة الى مستوطناتهم، وقناعة بأن مفتاح العودة ان وجد في الشمال فهو في كل شيء، الا في التصعيد بوجه المقاومة.

وفي مقابل هذا الارتفاع المتواصل بإطلاق الصواريخ من لبنان، تتدنى قدرة المستوطنين في الشمال على التحمل الى درجة اليأس ، ومعها تتدنى الى الصفر رغبة شركات التكنولوجيا والمستثمرين الاجانب بالاستثمار هناك.

والى ان تصغي حكومة العدو الى صراخ مستوطنيها ، لن يلقى هؤلاء وجيشهم سوى المزيد من اليأس ، والمزيد من الصواريخ التي ستبقى لغة الميدان الوحيدة في الشمال ، وغير ذلك، فقط وفقط وقف العدوان عن قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار