تقرير مصور | في مستوطنات الشمال .. الكذب متواصل من حكومة العدو على المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2024 - 22:50

تقرير مصور | في مستوطنات الشمال .. الكذب متواصل من حكومة العدو على المستوطنين

منذ 2 ساعة 7 September، 2024
مستوطنات الشمال
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

تواصل حكومة العدو كذبها على المستوطنين في مستوطنات الشمال.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة