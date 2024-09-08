للمرة الثامنة.. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة MQ-9 الأمريكية في أجواء مأرب

نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنية في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ-9 وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب، بحسب ما أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وأوضح سريع أن هذه الطائرةُ هي الثامنةُ من هذا النوعِ والتي تنجحُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في إسقاطِها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.

وقال سريع “إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها الجهاديةِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودفاعاً عن اليمنِ العزيزِ وإنها بعونِ الله تعالى بصددِ تعزيزِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ والردِّ عليه باستهدافِ تحركاتِه العسكريةِ المعاديةِ في منطقةِ العملياتِ البحرية”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني