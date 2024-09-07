النائب رعد في ذكرى أربعين القائد السيد شكر: نواصل من خلال ما أعددته انتصاراتنا وإنجازاتنا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “الأمة باتت أكثر وعيًا لأهمية وجدوى مواصلة القتال ضدّ هذا العدوّ المتوحش الذي يريد استئصال الحق”.

وخلال كلمة ألقاها خلال مراسم أداء القسم ووضع إكليل من الورد في ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، السبت 07/09/2024 في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، قال رعد: “نواصل من خلال ما أعددته من عدّة النصر أنت ومن سبقك ومن يقوم مقامك الآن انتصاراتنا وإنجازاتنا”.

وأضاف رعد أن “العدو مهزوم لا محالة والمؤمنون المجاهدون منتصرون حتمًا بإذن الله تعالى”.

وتخلّل الاحتفال تلاوة للقرآن الكريم ثمّ لطمية حسينية وبعدها كلمة للنائب محمد رعد، واختتمت بوضع إكليل من الورد على ضريح الشهيد القائد.





المصدر: مواقع